إيران تحذر الخليج: أي قصف أميركي سيقابل باستهداف "بناكم التحتية"

شفق نيوز- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الحكومة الإيرانية حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أميركي جديد على أراضيها، سيقابل باستهداف البنى التحتية لتلك الدول.

ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر، إبلاغ إيران لدول الخليج، أن أي هجوم سيؤدي إلى رد يستهدف البنية التحتية الحيوية للطاقة في أنحاء المنطقة.

وقالت المصادر إن التحذير جاء عبر سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب في 28 تموز/يوليو بضرب شبكة الطاقة والبنية التحتية الإيرانية.

وأوضحت رويترز، أن مسؤولين إيرانيين كبيرين، ومصدرين خليجيين، ودبلوماسي كبير من الشرق الأوسط، على دراية بالمناقشات، قالوا إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحدث إلى نظرائه في السعودية وتركيا وقطر، بالإضافة إلى قائد الجيش الباكستاني.

وقال الدبلوماسي الكبير، إن عراقجي حث حلفاء واشنطن في الخليج على استخدام نفوذهم لدى ترمب لثنيه عن شن هجمات جديدة، محذرا من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى الرد بمهاجمة الأصول الأميركية ومنشآت الطاقة في أنحاء الخليج.

يأتي ذلك في وقت أكد فيه رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب، أن واشنطن تخوض مفاوضات "جيدة" مع طهران بشأن اعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الملف النووي، مجدداً تحذيره بتوجيه ضربة "غير مسبوقة" لإيران في حال بقاء الممر المائي مغلقاً.

وقال ترمب في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، "نجري محادثات جيدة للغاية، ومضيق هرمز سيفتح قريبا وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية وهذا ما لا نأمله".

وأضاف "كنا سنشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها طلبت إجراء المحادثات"، مجدداً تأكيده أن "إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، والعالم سيكون مختلفا إذا حصلت إيران على سلاح نووي".