إيران.. تجدد القصف الأميركي على مواقع في بندر عباس

شفق نيوز- طهران

أفادت السلطات الإيرانية، عصر الخميس، بتجدد القصف الأميركي على مواقع في بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية السكنية والتجارية جراء الهجمات الجديدة.

وأشارت إلى أن الاستهداف وقع في تمام الساعة 18:20 و18:40، بتوقيت إيران، (17:50 و18:10 بتوقيت بغداد).

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات قليلة من وقوع انفجارات بالقرب من جزيرة قشم وميناء بندر عباس جنوبي البلاد، بحسب إعلام إيراني.

وجاءت هذه التطورات بعد انهيار التفاهم المؤقت الذي كان قد أوقف القتال بين الجانبين، إذ تبادلت واشنطن وطهران الضربات خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.