إيران تتوعد إسرائيل بهجمات "مدمرة" في حال توسعت بعملياتها في لبنان

شفق نيوز- طهران

توعد مقر "خاتم الأنبياء" العسكري في إيران، مساء اليوم الأحد، بشن هجمات "مدمرة" على إسرائيل وداعميها إذا توسعت العمليات في لبنان أو ردت على "إجرائنا"، وفق وصفه.

وذكر المقر في بيان نقلته وكالات إيرانية، أن "على إسرائيل وقف الهجمات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وحذرنا سابقاً بأننا سنستهدف الأراضي المحتلة في حال توسعت الجرائم في الضاحية الجنوبية"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الهجوم الذي أطلق عليه عملية "الوعد الصادق المشتركة" استهدف "عمق مدن شمال الكيان الصهيوني ومنشآته العسكرية الحيوية" برشقات من صواريخ "خيبر شكن"، كما تم إطلاق أسراب من مسيرات شاهد 136، والتي أُرسلت "لإشغال منصات الدفاع الجوي واستنزافها تمهيداً لضربات الصواريخ الموجهة قريباً"، بحسب البيان.

وأضاف أن "هذه العملية بداية لأسبوع كامل من الضربات المتواصلة؛ حيث ستستمر موجات الصواريخ والمسيرات بالانطلاق على مدار الساعة وطيلة الأيام السبعة القادمة، وأن أي استهداف للأراضي الإيرانية سيقابل برد مضاعف".

ويأتي هذا في وقت شنت فيه إيران هجمات صاروخية على إسرائيل رداً على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.