إيران تتهم أميركا بخرق وقف إطلاق النار بـ"التعاون مع دول بالمنطقة"

شفق نيوز- طهران

أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، ليل الخميس الجمعة، أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت قطعا بحرية أميركية في شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، ردا على ما وصفه بانتهاك أميركي لوقف إطلاق النار بـ"بالتعاون مع دول في المنطقة" واستهداف سفن ومناطق ساحلية إيرانية.

وقال المتحدث باسم المقر في بيان إن "الجيش الأميركي استهدف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز، وسفينة أخرى كانت في طريقها إلى دخول المضيق قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي"، مضيفا أن الهجمات تزامنت مع ضربات جوية طالت مناطق مدنية في سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم.

وبحسب البيان الإيراني، فإن القوات المسلحة ردت "فورا" بهجوم على قطع بحرية أميركية في شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها "أضرارا جسيمة"، فيما لم يصدر تأكيد أميركي فوري بشأن هذه الرواية أو حجم الأضرار المعلنة.

وحذر مقر "خاتم الأنبياء" من أنه "يجب على أميركا والدول الداعمة لها أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكما في السابق، سترد بقوة وبدون أدنى ترديد ردا قاصما على أي اعتداء أو تجاوز".

في المقابل، نقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي رفيع أن الجيش الأميركي نفذ ضربات على ميناء قشم ومدينة بندر عباس الساحلية في إيران، لكنه قال إن هذه الضربات "لا تعني استئناف الحرب أو نهاية وقف إطلاق النار" المعلن في السابع من نيسان.