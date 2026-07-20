إيران تترقب زيارة "مهمة" للزيدي: نعمل على صون سيادة العراق

شفق نيوز- طهران

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران بأنها "مهمة"، مؤكدة حرصها على صون سيادة العراق، فيما جددت تحذيرها من استهداف القواعد والمستودعات الأميركية في المنطقة إذا استُخدمت لشن هجمات على الأراضي الإيرانية.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في أول محطة إقليمية بعد زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن زيارة الزيدي المرتقبة إلى طهران نهاية الأسبوع تمثل محطة مهمة، مؤكداً أن إيران تعمل على صون سيادة العراق، ولا تضمر العداء لدول الجوار.

وأضاف أن بلاده ستستهدف القواعد والمستودعات الأميركية في المنطقة إذا استُخدمت للاعتداء على الأراضي الإيرانية، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية اتساع رقعة الحرب، ومتهماً إياها باستهداف البنى التحتية المدنية والمنشآت الصحية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال بقائي إن إيران لم تقدم أي تنازلات، وإن وسطاء نقلوا رسائل إلى طهران خلال الأيام الماضية، كما طُرحت أفكار يجري العمل عليها، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الجارية.

وأكد أن إيران لم تكن ترغب بالحرب، معتبراً أن "من أشعلها شخص غير سوي"، ومشدداً على أن أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة يجب أن تراعي المصالح الوطنية الإيرانية.

وفي ملف مضيق هرمز، أكد بقائي أن مستقبل المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع سلطنة عُمان، وأن سيادة إيران عليه "لا تقبل أي نقاش".

وأضاف أن "إيران ستسلك المسارات القانونية لمحاسبة الولايات المتحدة على جرائمها المتواصلة بحق المدنيين"، مؤكداً أن استهداف البنى التحتية لن ينجح في زعزعة أمن البلاد، وأن "إيران ليست جزراً معزولة يمكن تفكيكها، بل دولة متماسكة من جنوبها إلى شمالها".

كما هنأ بقائي المنتخب الإسباني بإحراز لقب كأس العالم، مشيراً إلى أن "إسبانيا لطالما رفضت حرب الإبادة الإسرائيلية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "إيران لا تحمل أي موقف تجاه الشعب الأرجنتيني".

وايضاً انتقد ما وصفها بـ"المضايقات" التي تعرض لها المنتخب الإيراني خلال مشاركته في البطولة بالولايات المتحدة، معتبراً أن النسخة الحالية من كأس العالم "مشحونة بالسياسة".