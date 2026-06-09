إيران تتحدث عن انقطاع مياه الشرب في سيريك بضربة أميركية وتنفي استهداف موانئ قشم

شفق نيوز- طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء، بانقطاع مياه الشرب في منطقة بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، عقب استهداف خزاني مياه بضربات أميركية، في وقت نفى فيه تعرض أي ميناء تجاري في جزيرة قشم للقصف.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع قوله إن خزاني مياه في منطقة بيماني التابعة لسيريك تعرضا للقصف خلال الضربات الأميركية، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في المنطقة.

وفي المقابل، نفى المصدر نفسه تعرض أي من الموانئ التجارية في جزيرة قشم لاستهداف بمقذوفات معادية، بعد تقارير أولية تحدثت عن انفجارات في الجزيرة الواقعة عند مدخل مضيق هرمز.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد في وقت سابق بتراجع موجة الهجمات الأميركية في قشم وسيريك وجاسك جنوبي البلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع باتت شبه هادئة، بعد موجة ضربات طالت مناطق ساحلية في محافظة هرمزغان.

وتأتي هذه التطورات بعدما قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات سُمعت في قشم وسيريك وميناب وبندر عباس، بالتزامن مع إعلان واشنطن تنفيذ ضربات ضد إيران رداً على سقوط مروحية أباتشي أميركية قرب مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في جنوب البلاد، فيما تؤكد طهران أنها سترد على أي عمل عدائي جديد.