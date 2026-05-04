إيران "تبرر" مهاجمة الإمارات وتحمّل أميركا المسؤولية

شفق نيوز- طهران

برر مصدر عسكري إيراني، مساء يوم الاثنين، مهاجمة الإمارات بالصواريخ، فيما حمّل أميركا المسؤولية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المصدر قوله، إن طهران لم يكن لديها أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت الإماراتية بميناء الفجيرة.

وأضاف، أن ما حدث هو نتيجة مغامرة الجيش الأميركي لفتح ممر لعبور السفن بشكل غير قانوني من الممرات المحظورة في مضيق هرمز.

وأوضح المصدر، أن الجيش الأميركي يجب عليه أن يتحمل مسؤولية ما حدث في منشآت النفط بميناء الفجيرة.

ولفت، إلى ضرورة أن يكفوا المسؤولين الأميركيين عن السلوك السيء المتمثل في استخدام القوة في العملية الدبلوماسية.

ودعا المصدر العسكري الإيراني، المسؤولين الأميركيين، إلى وقف المغامرات العسكرية في هذه المنطقة النفطية الحساسة التي تؤثر على اقتصاد العالم.

وتعرضت الإمارات لهجوم إيراني هو الثاني، خلال اليوم، عبر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان: تتعامل الدفاعات الجوية مع هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة.

فيما أكد مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن "النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه".

وتابع: أخطأت إيران العنوان "مجددا"، مبينا: موقف الإمارات الصلب لن يرهبه هذا التصعيد ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة بالمنطقة.

وبين أن: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين يعتبر إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عصر اليوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها، وهو الهجوم الأول.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وكانت إيران قد استهدفت مراكز عدّة في الإمارات خلال الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى والتي بدأت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي وانتهت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.