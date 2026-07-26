إيران: انفجار ناقلة نفط "مخالفة" بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، نقلاً عن مصدر، يوم الأحد، بانفجار ناقلة نفط وصفها بـ"المخالفة" بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز.

وقال المصدر، بحسب الوكالة، إن الناقلة خرجت عن المسار الملاحي المحدد من جانب إيران في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن طهران "حذرت مراراً من أن أي سفينة تخرج عن المسار المحدد ستتحمل تداعيات ذلك".

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد صرّح، في وقت سابق، بأن بلاده أبلغت سلطنة عُمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، مؤكداً أن الوضع في المضيق "لن يعود كما كان قبل الحرب".

كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز "حق لإيران"، مضيفاً: "لن نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال".