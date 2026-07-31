إيران: المرور عبر مضيق هرمز "غير ممكن" حالياً

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، يوم الجمعة، بأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز غير ممكنة، نظراً لاستمرار العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.

وأضافت أن ذلك جاء بأمر من هيئة إدارة الملاحة الإيرانية، في ضوء الاستفسارات المتكررة من السفن التي تريد عبور المضيق.

وبينت الهيئة، بحسب ما نقلت عنها الوكالة، أنه بمجرد استقرار الأوضاع، سيتم مراجعة جميع الطلبات وإصدار التصاريح في أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد إيران "عملية عسكرية لا حرباً".

وأضاف ترمب في كلمة له تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "تحركاتنا العسكرية ضد إيران مرت عليها 5 أشهر وقد ألحقنا دماراً هائلاً بقدراتها العسكرية".

وأشار إلى أن "سلوك إيران اتسم بعدم أمانة وانعدام نزاهة بشأن الاتفاق، لكن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، فوضعهم سيء للغاية".

وأكد الرئيس الأميركي أن "إيران لم تعد لديها قوات بحرية وتم القضاء على قدرات إطلاقها للمسيّرات"، مضيفا: سنقصف إيـران.

وأكمل: طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبي فهم يقضون سبع ساعات على أمر يمكنهم القيام به في 10 دقائق.