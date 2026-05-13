إيران: السيطرة على هرمز تعزز الإيرادات وتمنع مرور السلاح الأميركي

شفق نيوز- طهران

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا، يوم الأربعاء، إن السيطرة على مضيق هرمز ستجلب لإيران عوائد اقتصادية تعادل ضعف عائدات النفط، مؤكداً أن ذلك سيعزز قوة طهران في مجال السياسة الخارجية.

وأضاف أكرمي نيا، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الجزء الغربي من مضيق هرمز يخضع لسيطرة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما يقع الجزء الشرقي تحت سيطرة القوات البحرية للجيش الإيراني.

وأوضح أن "أسلحة الولايات المتحدة في قواعدها الإقليمية تم تدميرها"، مشدداً على أن "إيران لن تسمح بعد الآن بمرور هذه الأسلحة عبر مضيق هرمز".

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن "العدو شاهد مجرد جزء من قدرات إيران التي لم يكن يتصورها"، لافتاً إلى أن "صمود الشعب والقوات المسلحة حال دون تحقيق العدو لأي من أهدافه".

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 1500 سفينة أجنبية تقف على جانبي مضيق هرمز بانتظار الحصول على إذن من إيران بالعبور.