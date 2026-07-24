إيران: استهدفنا قواعد ومستودعات للجيش الأميركي في الكويت

شفق نيوز- طهران

أعلن الجيش الإيراني، يوم الجمعة، استهداف قواعد ومستودعات للجيش الأميركي في الكويت.

وذكرت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان، أن طائرات مسيرة إيرانية استهدفت قواعد أميركية في الكويت ضمن المرحلة 25 من عملية الصاعقة.

وأضافت، أن مسيرات "آرش" استهدفت مستودعات الجيش الأميركي بمعسكر العديري وثكنات الدوحة وموقعاً آخر بمعسكر عريفجان في الكويت.

في السياق، أعلنت الخطوط الجوية القطرية، تعليق رحلات الركاب إلى البحرين والكويت وأربيل حتى 31 الشهر الحالي.

ويأتي هذا بعد ساعات من قصف أميركي لقرية مسن بجزيرة قشم جنوبي البلاد.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.