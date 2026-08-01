إيران: استهداف المنشآت النفطية والغازية يهدف لتعطيل حياة المواطنين ونشر القلق

شفق نيوز - طهران

حذرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم السبت، من استهداف منشآت الطاقة في البلاد، تزامناً مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوسيع الضربات العسكرية لإخضاع طهران لطاولة المفاوضات بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وقالت مهاجراني في تصريحات صحفية، إن استهداف مصافي النفط ومنشآت الغاز يراد منه تعطيل حياة الإيرانيين ونشر القلق بينهم، مؤكدةً أن أمن الطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي الإيراني وأحد أهم ركائز صمود الدولة.