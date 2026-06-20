"إيبولا" يدخل إسرائيل

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الاشتباه بأول حالة إصابة بفيروس "إيبولا" لرجل عاد من الكونغو الديمقراطية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته قناة "كان" الرسمية، إن المريض طلب العلاج الطبي بعد ظهور أعراض الحمى والصداع لديه.

وأشارت إلى "نقل الرجل إلى مستشفى رمبام في حيفا، حيث يتلقى العلاج في ظروف عزل مشددة بانتظار نتائج الفحوصات".

وكانت وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت، أمس الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "إيبولا" في شرق الكونغو الديمقراطية منذ إعلان تفشي المرض في أيار/ مايو الماضي، ارتفع إلى 875 حالة، بينها 202 حالة وفاة.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة، جان كاسيا تحذيره من أن تفشي المرض قد يتفاقم بشكل خطير إذا لم تتم السيطرة عليه سريعاً.

وفي 19 أيار/ مايو الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية "مقلق للغاية"، وأعلنت في 17 من ذات الشهر "حالة طوارئ صحية عامة دولية".

ويتسبب فيروس "إيبولا" الذي يؤدي إلى نوع من الحمى النزفية، في معدلات وفاة مرتفعة، وقد ظهر لأول مرة بالعام 1976 بالتزامن في مدينة نزارا بالسودان ومدينة يامبوكو في الكونغو الديمقراطية.

وأطلق اسم "إيبولا" على المرض نسبة إلى نهر إيبولا القريب من القرية التي بدأ فيها التفشي في الكونغو الديمقراطية.