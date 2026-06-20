ويتكوف وكوشنر في سويسرا تمهيداً لعقد محادثات مع إيران

شفق نيوز- جنيف

أفادت تقارير إعلامية، يوم السبت، بوصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى سويسرا، في وقت تتواصل فيه التحضيرات لعقد محادثات بين الولايات المتحدة وإيران وسط جهود دولية للحفاظ على مسار الحوار بين الجانبين.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أميركي قوله إن ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران، فيما أكدت وسائل إعلام عربية وصول ويتكوف إلى الأراضي السويسرية.

وفي السياق، أعلنت السلطات السويسرية المضي في ترتيب "بيئة موثوقة" لتسهيل المحادثات الأميركية - الإيرانية، مشيرة إلى أن دبلوماسيين موجودين في جنيف يعملون على الحفاظ على قنوات الحوار بين الطرفين.

ورفضت سويسرا الكشف عن الشخصيات المشاركة أو المعنية بالمفاوضات، مبررة ذلك بـ"أسباب سرية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة اللقاءات أو جدول أعمالها.