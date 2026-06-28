"وول ستريت جورنال": تعليق المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مساء الأحد، بتعليق المحادثات الأميركية الإيرانية المرتقبة في سويسرا وذلك بعد تجدد الضربات بين البلدين.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة، إن استئناف تلك المحادثات كان متوقعاً نهاية هذا الأسبوع في سويسرا، لكن الأمر توقف بسبب القتال، في خطوة تثير تساؤلات بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين.

ويأتي التعليق بعدما كانت واشنطن قد أعلنت، قبل أيام، أن الفرق الفنية ستستأنف اجتماعاتها في سويسرا لمناقشة تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تشمل الملف النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد أن المحادثات الفنية ستناقش الجوانب التقنية للاتفاق، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم ستُطبق خلال 60 يوماً، معرباً عن توقعه أن تلتزم طهران بتعهداتها.

وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية تبايناً في التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات، من بينها آلية استخدام الأموال الإيرانية المفرج عنها، وعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران "تقدم تنازلات كبيرة للغاية"، مؤكداً في تصريحات لاحقة أنها "توافق على كل ما أريده"، بينما نفت طهران مراراً بعض البنود التي تحدث عنها المسؤولون الأميركيون، خصوصاً ما يتعلق بإنفاق الأموال المفرج عنها على شراء منتجات أميركية.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من واشنطن أو طهران بشأن أسباب تعليق المحادثات أو موعد استئنافها، الأمر الذي يترك مستقبل المسار التفاوضي مفتوحاً على عدة احتمالات، رغم استمرار سريان مذكرة التفاهم المعلنة بين الجانبين.

وكانت الولايات المتحدة قد شنّت ضربات جوية جديدة على مواقع داخل إيران، الأحد، رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بضرب مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من مواصلة التصعيد، قائلاً إن واشنطن قد تضطر إلى "إكمال المهمة عسكرياً" إذا استمرت الهجمات.