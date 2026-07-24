"وول ستريت جورنال": البحرين والكويت نفذتا ضربات مباشرة داخل إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة بأن البحرين والكويت أرسلتا سراً طائرات حربية لشن هجمات على مواقع داخل إيران، في أول رد مباشر من نوعه ضد طهران.

وأشارت المصادر، للصحيفة الأميركية، إلى أن الغارات الجوية التي شُنّت مطلع هذا الشهر استهدفت مستودعات طائرات مسيّرة وصواريخ، إلى جانب مواقع عسكرية أخرى.

وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة، التي شنت هجمات متكررة على إيران في بداية الحرب، قدّمت معلومات استخباراتية عن الأهداف ووفرت غطاءً جوياً دفاعياً لهذه الغارات، في بادرة تعاون عربي ناشئ في مواجهة إيران.

يشار إلى أن طهران استهدفت ما تصفه المصالح الأميركية في دول الخليج والمنطقة، حيث استهدفت العديد من القواعد العسكرية، حتى تطور الأمر إلى استهداف مواقع حيوية مثل مطارات ومحطات كهرباء، في تصعيد جديد عقب استهداف مواقع حيوية إيرانية من قبل الجيش الأميركي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مسؤول باكستاني، بأن وقف الهجمات الإيرانية على السعودية ودول الخليج الأخرى بات الآن شرطاً مسبقاً لاستئناف أي محادثات لإنهاء الحرب الدائرة بين طهران وواشنطن ‌منذ ما يقرب من خمسة أشهر، مؤكداً أن باكستان نقلت هذه الرسالة بالفعل إلى الجانب الإيراني.

وقالت ثلاثة مصادر باكستانية لوكالة "رويترز"، إن إسلام آباد تستكشف مساراً لاستئناف المحادثات المتعثرة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار مسعى بدأته الصين، مشددة على أن العقبات التي تعترض سبيل أي محادثات مع الولايات المتحدة لا تزال كبيرة.