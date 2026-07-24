وول ستريت: ترمب يرى مواصلة ضرب إيران أفضل من المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصبح أكثر تشككا في جدوى المسار الدبلوماسي مع إيران، ويميل إلى تبني نهج أكثر تشددا يقوم على مواصلة الضربات العسكرية ضد طهران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي، قوله إن ترمب شن هجوما لاذعا على القادة الإيرانيين خلال اجتماع عقد أخيرا في المكتب البيضاوي، ووصفهم بأنهم "مجانين"، معتبرا أن إيران "لا تفهم سوى القوة العسكرية".

وأضاف المسؤول أن ترمب يرى نفسه في حالة "انتقام" من إيران، ولا يعتقد بوجود خيارات أفضل من مواصلة الضربات العسكرية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أميركية أن الحرب تركت آثارا شخصية على ترمب وعدد من كبار مستشاريه، في ظل تحذيرات استخباراتية من تهديدات إيرانية باغتيالهم.

وفي المقابل، قال مصدران أميركيان للصحيفة إن جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لا يزالان يعتقدان بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، رغم تراجع فرص المسار الدبلوماسي.