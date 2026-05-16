أول إصابة بفيروس هانتا في كندا

شفق نيوز- متابعة

نقلت شبكة سي بي سي نيوز الأمريكية، عن مسؤول صحي في مقاطعة بريتش كولومبيا، اليوم السبت، تأكيده بتسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس هانتا في كندا.

وقالت الدكتورة بوني هنري، مسؤولة الصحة العامة في المقاطعة، إن المريض بدأ يعاني من أعراض خفيفة، تشمل الحمى والصداع، قبل يومين. ونُقل إلى مستشفى في فيكتوريا لإجراء الفحوصات، والتي جاءت نتائجها إيجابية مبدئية يوم الجمعة.

وأثارت إصابات فيروس هانتا التي تم رصدها على متن السفينة السياحية "إم في هونديوس" حالة من القلق الصحي، بعد تسجيل وفيات وعدد من الحالات المؤكدة بين الركاب.

ورغم أن فيروس هانتا ينتقل عادة عبر القوارض المصابة، فإن السلالة التي تم رصدها في هذه الحالة سبق أن سجلت لها، في حالات نادرة، إمكانية انتقال محدودة بين البشر، مما دفع السلطات الصحية إلى تشديد إجراءات المتابعة والوقاية.

وتوضح منظمة الصحة العالمية أن العدوى غالبًا ما تنتقل من خلال التعرض المباشر لفضلات القوارض مثل البول أو البراز أو اللعاب، خاصة في البيئات المغلقة أو ضعيفة التهوية، كما قد يتعرض لها العاملون في مجالات الزراعة أو المناطق الطبيعية.