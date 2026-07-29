أول تعليق خليجي.. الكويت تدعم "إجراءات" السعودية في العراق

شفق نيوز- الكويت

أدانت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الأربعاء، بشدة تعرض السعودية لـ"اعتداءات" نفذتها فصائل "تابعة لإيران" انطلقت من الأراضي العراقية، مؤكدة دعمها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها، مؤكدة رفضها لأي أعمال تهدد أمن دول المنطقة أو تمس سيادتها.

وجددت الخارجية الكويتية تأكيد تضامن دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ويأتي البيان بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، مشاركة القوات المسلحة للمملكة في تنفيذ ضربات جوية داخل العراق، استهدفت مواقع قالت إنها تابعة لفصائل موالية لإيران تقف خلف هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية سعودية.