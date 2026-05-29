أوكرانيا: مسيرة روسية هاجمت سفينة تركية

شفق نيوز- كييف

أعلنت البحرية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن مسيّرة روسية هاجمت سفينة شحن تركية في البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها.

وكتبت البحرية على تطبيق "تلغرام": "خلال الليل استخدم العدو طائرة مسيّرة لمهاجمة سفينة الشحن (إيه إن تي) التي كانت تبحر من أحد موانئ منطقة أوديسا إلى تركيا، وعلى متنها شحنة".

وأضافت: "تم إجلاء اثنين من أفراد الطاقم المصابين بسرعة بواسطة زوارق تابعة للبحرية الأوكرانية، ونقلهما إلى مركز طبي".