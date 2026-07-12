أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

شفق نيوز- موسكو

أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، يوم الأحد، قيام طائرة مسيرة ‌أوكرانية باستهداف ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف ​بالبحر الأسود.

وقال سليوسار عبر تطبيق "​تيليجرام" إن الحريق الذي اندلع جراء ⁠الهجوم تمت السيطرة عليه ​ولا خطر من حدوث تسرب ​نفطي لأن الناقلة كانت فارغة"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

وفي ​الآونة الأخيرة، شن الجيش الأوكراني هجمات على ​أكثر من 40 ناقلة روسية في بحر ‌آزوف، ⁠في إطار ما تصفها كييف بحملة تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه ​جزيرة القرم ​التي ⁠تسيطر عليها موسكو.