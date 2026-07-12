أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود
شفق نيوز- موسكو
أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، يوم الأحد، قيام طائرة مسيرة أوكرانية باستهداف ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود.
وقال سليوسار عبر تطبيق "تيليجرام" إن الحريق الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب نفطي لأن الناقلة كانت فارغة"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.
وفي الآونة الأخيرة، شن الجيش الأوكراني هجمات على أكثر من 40 ناقلة روسية في بحر آزوف، في إطار ما تصفها كييف بحملة تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.