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    • أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود

    أوكرانيا تستهدف ناقلة نفط روسية في البحر الأسود
    2026-07-12T09:33:45+00:00

    شفق نيوز- موسكو

    أعلن حاكم منطقة روستوف الروسية يوري سليوسار، يوم الأحد، قيام طائرة مسيرة ‌أوكرانية باستهداف ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف ​بالبحر الأسود.

    وقال سليوسار عبر تطبيق "​تيليجرام" إن الحريق الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ​ولا خطر من حدوث تسرب ​نفطي لأن الناقلة كانت فارغة"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

    وفي ​الآونة الأخيرة، شن الجيش الأوكراني هجمات على ​أكثر من 40 ناقلة روسية في بحر ‌آزوف، في إطار ما تصفها كييف بحملة تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وعزل شبه ​جزيرة القرم ​التي تسيطر عليها موسكو.

     

     

     

     

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