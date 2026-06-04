وكالة الطاقة الدولية تبلغ أعضائها عن أنشطة نووية "غير معلنة" في إيران

شفق نيوز- متابعة

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، عن احتمال وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، مؤكدة على ضرورة تنفيذ اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لدى طهران.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن تقريرين عن إيران أرسلتها الوكالة إلى الدول الأعضاء، عبرت فيهما عن القلق من عدم قدرتها على التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب المعلن عنها سابقًا منذ عام تقريبًا.

وشددت على أهمية قيام الوكالة بإجراء أنشطة التحقق في إيران دون تأخير.

وقالت الوكالة إنها لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن حالة المواد النووية المعلنة أو منشآتها، لافتة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى أي من تلك المنشآت الإيرانية لإجراء أنشطة التحقق الميداني باستثناء بوشهر.

وقدرت الوكالة بحسب ما جاء في التقريرين بأن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حتى 13 حزيران/يونيو عام 2025 لم تتغير عن التقارير السابقة.