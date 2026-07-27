وفيات إيبولا ترتفع إلى أكثر من 1400 في الكونغو الديمقراطية

شفق نيوز- كينشاسا

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ارتفاع الوفيات جراء تفشي فيروس إيبولا إلى 1405 منذ أواخر شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت السلطات الصحية، إن عدد الإصابات المؤكدة مختبريا ارتفع إلى 3200 حالة، فيما بلغ معدل الوفيات 43.9 بالمئة، ما يعني أن نحو نصف الإصابات المؤكدة انتهت بالوفاة.

ورجح خبراء الصحة أن يكون العدد الفعلي للمصابين أعلى من الأرقام المعلنة، في ظل احتمال عدم اكتشاف أو الإبلاغ عن العديد من الحالات.

وتعتقد السلطات أن الفيروس انتشر لأسابيع في شرق الكونغو الديمقراطية دون أن يتم رصده، قبل اكتشاف التفشي، الأمر الذي أسهم في اتساع نطاق انتشاره.

كما تواجه جهود احتواء الوباء تحديات كبيرة بسبب الصراع المستمر الذي تشارك فيه مجموعات مسلحة، إلى جانب انتشار حالة من انعدام الثقة تجاه فرق الإغاثة، وهو ما يعرقل الاستجابة الصحية.

وسُجلت إصابات بالفيروس في خمس من أصل 26 مقاطعة في البلاد، فيما تُعد مقاطعة إيتوري، شمال شرقي الكونغو الديمقراطية، بؤرة التفشي الرئيسية. وتحد المقاطعة كلا من أوغندا وجنوب السودان، بينما أعلنت أوغندا أيضا تسجيل إصابات بالفيروس، بينها حالتا وفاة على الأقل.

ويُعد إيبولا مرضا شديد الخطورة ينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين، ولا سيما من خلال سوائل الجسم. ويصعب احتواء التفشي الحالي في ظل عدم وجود لقاح معتمد أو علاج مخصص لسلالة "بونديبوجيو" المسببة لهذا التفشي.

وفي محاولة لتعزيز خيارات العلاج، بدأت في أوائل تموز/ يوليو الجاري تجارب سريرية على علاجين مضادين للفيروسات.

ويصنف التفشي الحالي باعتباره ثالث أكثر موجات إيبولا حصدا للأرواح، بعد وباء غرب أفريقيا خلال عامي 2014 و2015 الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص، وتفشي شرق الكونغو الديمقراطية بين عامي 2018 و2020، والذي تسبب في وفاة نحو 2300 شخص.