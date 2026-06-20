وفود إيران وأميركا وباكستان تتوجه إلى سويسرا لاجراء محادثات فنية "حساسة"

شفق نيوز- جنيف

توجهت الوفود الإيرانية والأميركية والباكستانية، مساء السبت، إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في المحادثات الفنية المرتقبة، والتي توصف بالحساسة، والمتعلقة بالملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأفاد التلفزيون الإيراني بوصول الوفد الإيراني المفاوض إلى مدينة زيورخ السويسرية للمشاركة في هذه المحادثات مع الولايات المتحدة، مبينا أن الوفد برئاسة رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وفي المقابل، غادر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار واشنطن وإسلام آباد متوجهين إلى جنيف للمشاركة في الاجتماعات.

وقال فانس، في تصريحات أدلى بها خلال توجهه إلى سويسرا، إن بلاده تأمل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني، إلى جانب بحث ملف وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن المحادثات الفنية مع إيران ستنطلق غداً بحضور الوسطاء، ومؤكداً أهمية البدء بـ"مسار صحيح" في المفاوضات مع طهران.

وأضاف أن هناك ضرورة لوقف هجمات حزب الله على إسرائيل، لافتاً إلى أن الوضع في لبنان يشهد تحسناً نسبياً وتراجعاً في وتيرة التصعيد.

ومن المقرر أن تنطلق غداً الأحد مفاوضات أميركية–إيرانية في سويسرا، برئاسة الوفد الإيراني، وبمشاركة مسؤولين في مجالات الأمن والطاقة والبنك المركزي، وسط ترقب دولي لنتائج هذه الجولة الفنية.