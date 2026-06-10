مصرع ملكة جمال روجافا لعام 2018 ووالدتها في حادث سير في سوريا

شفق نيوز- دمشق

لقيت ملكة جمال روجافا لعام 2018، عدلة حسن، ووالدتها فادية سلطان، مصرعيهما فيما أصيب زوجها صفوان حسن حسو، إثر حادث سير مروع وقع فجر اليوم الأربعاء على طريق أثريا – دمشق في سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا إن الحادث وقع نتيجة اصطدام حافلة كانت تقل نحو 30 مسافراً بينهم عائلة عدلة بحصادة زراعية، ما أدى إلى وقوع وفيات وإصابات نحو 25 شخصاً من الركاب.

فيما أوضح مصدر من عائلة ملكة الجمال، لوكالة شفق نيوز أن "الحادث تسبب بإصابة بليغة لزوجها وأسعف إلى مشافي حلب حيث يتلقى العلاج هناك، فيما نجت طفلتها بعمر 12 عاماً وطفلها بعمر 10 أعوام من الحادث".

وكانت عدلة حسن وعائلتها مسافرة من مدينة القامشلي إلى العاصمة السورية دمشق أثناء تعرضهم للحادث.

ونعت هيلين عثمان مسؤولة مجموعة "جميلات روجافا" الراحلة عدلة حسن وكتبت في منشور على صفحتها "كل الكلام ما يعبر عن هالصدمة.. كنتي متل طفل صغير بقلب ابيض وحنون.. لروحك السلام".

وتنحدر عدلة حسن من الحي الغربي في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وكانت قد فازت بلقب "ملكة جمال روجافا" عام 2018 في مسابقة نظمتها مجموعة "جميلات روجافا"، وهي مبادرة نسائية معروفة بنشاطها في دعم النساء وتنفيذ حملات ومشاريع إنسانية وإغاثية في المنطقة.

وأثار خبر وفاة عدلة حسن ووالدتها موجة واسعة من الحزن والتعاطف بين الأهالي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاهما العديد من الأصدقاء والمعارف، مستذكرين حضورهما الاجتماعي ونشاطها الإنساني.