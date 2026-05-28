وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي

شفق نيوز- الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية، يوم الخميس، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، فجر اليوم.

ويعد هادي من أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، إذ بدأ مسيرته العسكرية مبكراً في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيراً للدفاع ثم نائباً للرئيس علي عبدالله صالح منذ عام 1994.

وهو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد الوحدة، حيث تولى السلطة رسمياً عام 2012 ضمن المرحلة الانتقالية التي أعقبت احتجاجات عام 2011، قبل أن يعلن تنحيه عن الحكم في نيسان/ أبريل 2022 ونقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي.

وشغل عبدربه منصور هادي عدة مناصب عسكرية وسياسية بارزة خلال مسيرته، أبرزها منصب نائب الرئيس لسنوات طويلة قبل وصوله إلى سدة الحكم، كما ارتبط اسمه بإدارة واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ اليمن الحديث، في ظل الحرب والانقسام السياسي والأمني الذي شهدته البلاد.