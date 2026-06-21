وسط ضغوط حزبية.. تقارير تلمح لاستقالة ستارمر والحكومة تؤكد: مستمر في مهامه

شفق نيوز - لندن

ذكرت صحيفة "الأوبزرفر"، أن من المتوقع أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه غدا الاثنين ويحدد إطارا زمنيا لرحيله، على ​الرغم من أن مصدرا حكوميا قال إن ستارمر لا يزال يركز على المضي ‌قدما في مهام الحكم.

وتزايدت التهديدات التي تحيط بمنصب ستارمر، والتي كانت تتصاعد منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة عندما فاز منافسه آندي بيرنهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب.