وسط إجراءات استثنائية.. ملايين الإيرانيين يشيعون خامنئي في طهران

شفق نيوز- طهران

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في العاصمة طهران، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وإجراءات تنظيمية وأمنية غير مسبوقة، فيما قدرت السلطات عدد المشاركين المتوقعين بما يتراوح بين 15 و20 مليون شخص.

وانطلق موكب التشييع عند الساعة السادسة صباحاً من شارع دماوند شرق طهران، مروراً بساحة الإمام الحسين وساحة "انقلاب" (الثورة)، وصولاً إلى شارع آزادي، حيث نُقل الجثمان براً على متن مركبة خاصة أُعدت لهذه المناسبة.

وشهدت مداخل العاصمة الإيرانية ازدحاماً كبيراً مع تدفق المواطنين من مختلف المحافظات للمشاركة في مراسم التشييع، التي توقعت الجهات المنظمة أن تستمر ما بين 10 و12 ساعة، تعبر خلالها شوارع وساحات رئيسية في المدينة، وفقاً لوسائل إعلام إيرانية.

وأعلنت السلطات الإيرانية يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، فيما انتشرت الحشود على طول مسار التشييع، ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية وصور خامنئي، إلى جانب لافتات مناهضة للولايات المتحدة.

وقال رئيس لجنة تنظيم مراسم التشييع، العميد حسن حسن زاده، إن مركبة نقل الجثمان ستتحرك "بهدوء" على امتداد شارع آزادي، لإتاحة الفرصة أمام المشاركين لإلقاء النظرة الأخيرة ومرافقة الموكب، مؤكداً اكتمال جميع الترتيبات الأمنية والتنظيمية، طبقاً لما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

من جهته، أعلن المدير التنفيذي لشركة حافلات طهران، مهدي علي زاده، نقل أكثر من خمسة ملايين شخص عبر وسائل النقل العامة خلال يومي مراسم الوداع التي سبقت التشييع.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن ما يجري "ليس وداعاً بل عهد على مواصلة الدرب"، مبيناً أن خامنئي "علّم الجميع أن أعظم ثروة للبلاد هي وحدة الشعب".

كما دعا إلى مواصلة مسيرة "العزة والتقدم" من خلال التكاتف وخدمة المواطنين.

بدوره، طالب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الإيرانيين، بالمشاركة الواسعة في مراسم التشييع، معتبراً أن الحضور الجماهيري يمثل "رسالة وفاء وثأر" لمقتل خامنئي.

وبحسب البرنامج المعلن، سينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم طهران إلى مدينة قم، ثم إلى النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يوارى الثرى، الخميس المقبل، في مدينة مشهد، مسقط رأسه.

وكانت مراسم الدفن قد أُجلت خلال الأشهر الماضية بسبب الظروف الأمنية التي رافقت الحرب، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، ما أتاح تنظيم مراسم التشييع الحالية.