وسط التصعيد مع طهران.. وزير الحرب الأميركي يزور إسرائيل لبحث ملفين

شفق نيوز - واشنطن

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لوزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، إلى إسرائيل، تأتي بعد ساعات قليلة من تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن هيغسيث -المتواجد حالياً في أنقرة برفقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"- سيتوجه إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الحرب الأميركي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالملف الإيراني، بالإضافة إلى طمأنة تل أبيب بشأن مخاوفها من احتمال بيع مقاتلات "F-35" الشبحية المتطورة إلى تركيا، وهو المقترح الذي طرحه ترمب خلال قمة أنقرة.

وفي السياق ذاته، أشارت شبكة "سي إن إن" (CNN) إلى أن الخطط اللوجستية للزيارة كانت موضوعة مسبقاً، بيد أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جدول اللقاءات سيتأثر أو يتكثف بناءً على الضربات الأميركية الأخيرة في إيران.