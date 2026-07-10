وسطاء إقليميون يتحركون لاحتواء التصعيد بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- واشنطن

قال موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، إن قطر وباكستان ووسطاء آخرين في المنطقة يسعون إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإحياء المفاوضات بين الطرفين.

ورأى الوسطاء، بحسب الموقع، أنه "بغض النظر عن التصعيد الأخير، فقد أحرز الطرفان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق في جولات المحادثات السابقة، ويرغبان في منع انهيار مذكرة التفاهم".

وقال مصدر إقليمي من إحدى الدول الوسيطة لـ"أكسيوس"، إن الوسطاء يعتقدون أن الهجمات الإيرانية الأخيرة في هرمز كانت من تدبير عناصر داخل النظام الإيراني تعارض مذكرة التفاهم وتسعى إلى تقويضها.

وأضاف أن مسؤولين قطريين وباكستانيين وأتراك ومصريين وسعوديين أجروا اتصالات هاتفية متعددة الأربعاء مع مسؤولين أميركيين وإيرانيين، في محاولة لتهدئة الوضع.

ووفقا لبيان نشر على قناته على "تلغرام"، أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، أن الهجمات والتصريحات الأميركية تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء الماضي، انتهاء العمل بمذكرة التفاهم ووقف إطلاق النار مع إيران وأمر بجولتين من الغارات الجوية.

كما أوضح مصدر إقليمي مشارك في الوساطة: "تبذل جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل أولا إلى اتفاق مع الطرفين بشأن خفض التصعيد، ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية".

وبحسب "أكسيوس"، فقد عقد ترمب اجتماعاً بعد ظهر الخميس مع كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة التوترات مع إيران وسبل المضي قدما في الاتفاق.

وبعد الاجتماع، أشار مسؤول أميركي، إلى أن إدارة ترامب "لا تزال ملتزمة بإيجاد حل دبلوماسي، وأن المحادثات الفنية مستمرة للتوصل إلى اتفاق نووي".

وتابع قائلاً: "كشف ترمب موقفه بوضوح تام، معتبرا هجمات إيران على السفن قرب مضيق هرمز أعمال إرهابية".

واعتبر أن "مذكرة التفاهم قائمة على الأداء، وتصرفات إيران تعد إخفاقا في الأداء على مستوى غير مقبول"، حسب تعبيره.