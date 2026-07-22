وزير إسرائيلي: هدفنا النهائي السيطرة الكاملة على غزة وإقامة مستوطنات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، يوم الأربعاء، إن "الهدف النهائي" لتل أبيب يتمثل في استعادة السيطرة الكاملة على قطاع غزة بما في ذلك إقامة المستوطنات.

وأوضح إلياهو أن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم يطرح هذا الأمر على جدول الأعمال بعد، لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش، وفي الشرق الأوسط، يفهم الرأي العام هذه اللغة"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تشمل الخطة إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل.