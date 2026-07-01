وزير خارجية الصين: الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

شفق نيوز - بكين

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، أن الأولوية في الوقت الراهن تكمن في حماية وتنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكداً ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات، والتعجيل بالتوصل إلى اتفاق شامل يوافق عليه الجانبان، وتقبله دول المنطقة، ويرحب به المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وانغ مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في العاصمة الصينية بكين.

وأشار الوزير الصيني إلى أن "الهدنة الحالية (في المنطقة) لا تزال هشة"، مستدركاً بالقول: إن "التفاوض أفضل من القتال، والحوار أفضل من المواجهة"، معرباً عن استعداد بكين للعمل مع الرياض للإسهام في تخفيف حدة التوترات وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأضاف أن الصين مستعدة أيضاً لدعم السعودية للاضطلاع بدور أكبر في الشؤون الدولية والإقليمية، والتكاتف من أجل التمسك بسلطة الأمم المتحدة، وبناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً.