وزير الطاقة السوداني: 60% من قطاع الكهرباء مدمر ونستورد جميع احتياجاتنا النفطية

شفق نيوز- الخرطوم

كشف وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم علي جاد الله، يوم الاثنين، أن 60% من البنى التحتية للطاقة الكهربائية مدمر، فيما يتم استيراد جميع احتياجات البلاد النفطية من الخارج.

ونقلت قناة "الحدث" الخليجية عن جاد الله قوله: "حالياً نحن نستورد جميع احتياجات البلاد من المنتجات النفطية من الخارج بعد تعرض مصفاة الخرطوم لتكرير النفط (مصفاة الجيلي)، لسلسلة هجمات أدت إلى تدميرها بالكامل وخروجها عن الخدمة".

وأشار إلى تدمير نحو 60% من قطاع الكهرباء عبر عملية استهداف ممنهجة أدت إلى خسائر في البنية التحتية بلغت 14 مليار دولار.

ولقت جاد الله إلى أن سد مروي تعرض لتسع هجمات بالطائرات المسيرة واستهدفت المحطات التحويلية.

ومنذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اندلعت حرباً في البلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على خلفية خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.

كما تعرضت البنى التحتية في مختلف القطاعات لتدمير جزئي وكلي في بعضها، ومنها مصفاة الخرطوم وهي الأكبر في السودان.