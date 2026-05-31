وزير الدفاع الإسرائيلي: مصممون على سحق حزب الله وإتمام المهمة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأحد، ما كان أعلنه الجيش الإسرائيلي لجهة السيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان.

وأكد كاتس في بيان، أن القوات الإسرائيلية سيطرت على مرتفعات الشقيف الاستراتيجية وعبرت نهر الليطاني، معتبراً أنها من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل.

كما شدد على أن إسرائيل "مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة"، وفق تعبيره. وأردف قائلاً: "أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحدا تلو الآخر".

يأتي ذلك، بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من صباح اليوم الأحد أن قواته "عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد حزب الله إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات إلى مناطق إضافية".

كما جاء عقب تأكيده السيطرة على قلعة شقيف التي بناها الصليبيون قبل قرون على أعلى جبل في الجنوب اللبناني.