وزير الدفاع الإسرائيلي: سنهاجم إيران مجددا إذا لزم الأمر

شفق نيوز - القدس

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، إلى إمكانية شن ضربات جديدة تستهدف إيران إذا اقتضى الأمر ذلك، بالرغم من المسار الدبلوماسي الذي تنتهجه الولايات المتحدة مع طهران بهدف التوصل إلى تسوية إقليمية شاملة.

وعن التوترات الميدانية، قال كاتس في تصريحات صحفية، إن إسرائيل تحارب في لبنان لتغيير الواقع وليس لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة.