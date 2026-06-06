وزير الداخلية الباكستاني يحمل رسالة إلى المرشد الإيراني خلال زيارته لطهران

شفق نيوز- إسلام آباد

أفاد مصدر باكستاني، يوم السبت، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، سيحمل رسالة من الحكومة الباكستانية إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال زيارته المرتقبة إلى إيران.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المصدر قوله إن الوزير، الذي يزور طهران اليوم، سيجري لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينها تسليم رسالة رسمية إلى المرشد الإيراني.

ولم يكشف المصدر عن مضمون الرسالة أو طبيعة الملفات التي ستتناولها المباحثات بين الجانبين، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كشف الأربعاء الماضي، أن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن ترمب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق تتعلق بمضيق هرمز ومصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، مما أخر التوصل إلى اتفاق نهائي.

من جهة أخرى، تتشدد إيران في ربط أي اتفاق لوقف إطلاق النار بوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وهو ما تعتبره طهران شرطاً أساسياً لاستمرار الهدنة.