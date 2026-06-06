وزير الداخلية الباكستاني يحط في طهران لبحث مستجدات التفاوض بين إيران وأميركا

شفق نيوز- طهران

وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، مساء يوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية يجري خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن نقوي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين عدداً من الملفات الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى مستجدات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي الزيارة بعد لقاء جمع الوزير الباكستاني برئيس الوزراء شهباز شريف قبيل توجهه إلى طهران، حيث أُبلغ بتوجيهات تتعلق بمتابعة ملف المفاوضات الإيرانية الأميركية والتشاور مع الجانب الإيراني بشأن التطورات الإقليمية.

وكان نقوي قد عقد خلال الأيام الماضية لقاءين مع وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكيك، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت تقارير إعلامية باكستانية، في وقت سابق، بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتمع مع نقوي قبيل توجهه إلى طهران، حيث ناقشا عدداً من الملفات الإقليمية، بما في ذلك تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد مصدر باكستاني، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي، سيحمل رسالة من الحكومة الباكستانية إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي خلال زيارته المرتقبة إلى إيران.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المصدر قوله إن الوزير، الذي يزور طهران اليوم، سيجري لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينها تسليم رسالة رسمية إلى المرشد الإيراني.

ولم يكشف المصدر عن مضمون الرسالة أو طبيعة الملفات التي ستتناولها المباحثات بين الجانبين، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كشف الأربعاء الماضي، أن المفاوضات مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن ترمب طلب إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق تتعلق بمضيق هرمز ومصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، مما أخر التوصل إلى اتفاق نهائي.

من جهة أخرى، تتشدد إيران في ربط أي اتفاق لوقف إطلاق النار بوقف التصعيد الإسرائيلي على لبنان، وهو ما تعتبره طهران شرطاً أساسياً لاستمرار الهدنة.