روبيو يجدد موقف أميركا الرافض لفرض رسوم عبور في هرمز

جدد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، موقف الولايات المتحدة الرافض لفرض رسوم على مرور السفن في مضيق هرمز من قبل إيران، فيما أشار إلى تحقيق تقدم نسبي في المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي، إن فرض إيران رسوم على المرور بمضيق هرمز ابتزاز لن تقبله أي دولة "ولا أعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابل المرور".

وأكد على ضرورة التعامل مع قضية سيطرة إيران على مضيق هرمز "وهذا أمر لا يجب القبول به أبداً".

غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "هناك بعض التقدم على صعيد المفاوضات مع إيران".