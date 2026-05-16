وزير الخارجية الأردني: استمرار الصراع في المنطقة يمثّل "استراتيجية نتنياهو"

شفق نيوز - تالين

اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الصراع في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الصفدي خلال جلسة نقاشية بعنوان "بناء المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "لينارت ميري" الأمني المنعقد في العاصمة الإستونية تالين.

وأكد الصفدي أن المسار الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، مبيناً أن "تل أبيب" تقوّض هذا المسار جراء مواصلتها للاحتلال وعدم إيمانها بقرارات الشرعية الدولية، ومشدداً في الوقت ذاته على أن عدم الامتثال للقانون الدولي والالتزام بمبادئه سيجعل العالم يواجه تحديات وأزمات بالغة التعقيد.