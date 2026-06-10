وزير الحرب الأميركي: إيران ستتعرض الليلة لضربة "قوية وواضحة"

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستستهدف منشآت رئيسية في إيران خلال الساعات المقبلة، واصفاً الضربات المرتقبة بأنها ستكون "قوية وواضحة".

وأضاف هيجسيث في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ستكون "مشغولة الليلة"، مشدداً على أن الجيش الأميركي سيضرب إيران "بقوة".

ومساء اليوم، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث خيارات توجيه ضربات جديدة ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستضرب طهران "مجدداً وبقوة اليوم"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين قولهما، إن أحد الخيارات التي يدرسها ترمب يتمثل في تنفيذ عملية واسعة النطاق وقصيرة المدة، بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها في المفاوضات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهماً طهران بـ"الاستخفاف بعقولنا" في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، أن واشنطن "ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس".

كما أوضح أن بلاده تريد "اتفاقاً حقيقياً وفعّالاً"، مشدداً على أن "إيران وافقت على عدم امتلاك النووي والآن عليهم التوقيع".