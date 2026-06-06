وزير الحرب الأميركي: أوروبا تواجه "غزواً" جديداً عبر شواطئها

شفق نيوز- واشنطن

لمّح وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إلى وجود صلة بين الهجرة عبر البحر وتحرير أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، خلال خطاب ألقاه، يوم السبت، بمناسبة ذكرى إنزال النورماندي، محذرا من أن الحرية التي حققتها قوات الحلفاء قد تكون مؤقتة إذا "فشل" القادة في الدفاع عنها.

وقال هيغسيث خلال كلمة ألقاها في المقبرة الأميركية في نورماندي في بلدة كولفيل سور مير شمال غربي فرنسا، أثناء إحياء الذكرى الثانية والثمانين لعمليات الإنزال التي جرت في 6 حزيران/ يونيو 1944، إن "شواطئ أوروبية مختلفة تتعرض، اليوم، لاجتياح من أيديولوجيات خطيرة مختلفة".

وأضاف: "شواطئ في إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا. قوارب ورجال يصلون إليها".

وتساءل هيغسيث: "متى ستفعل العواصم الأوروبية شيئا حيال هذا الغزو؟ أم أن الوقت قد فات؟"، مبيناً: "آمل ألا يكون قد فات، وأعتقد أنه لم يفت بعد".

ولم يستخدم هيغسيث كلمة "الهجرة" بشكل مباشر، إلا أن تصريحاته عكست انتقادات أوسع من إدارة ترمب لأوروبا بشأن قضايا الهجرة والحدود، وما يصفه مسؤولون أميركيون بأنه تقييد أو إسكات للأصوات القومية واليمينية المتشددة.

وأدان مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في وقت سابق من اليوم السبت، تصريحات نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، بعدما حمل الهجرة مسؤولية مقتل هنري نواك، وهو طالب بريطاني قتل طعنا في مدينة ساوثهامبتون، رغم أن الضحية والجاني يحملان الجنسية البريطانية.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حذرت استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترمب من أن أوروبا تواجه "احتمال محو حضاري"، وقد تصبح "غير قابلة للتعرف عليها" خلال 20 عاما.