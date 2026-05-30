وزير الدفاع الأميركي: نواصل حصارنا "الفولاذي" على موانئ إيران

شفق نيوز - واشنطن

شدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، اليوم السبت، على أن قوات بلاده البحرية تواصل الحصار الذي وصفه بـ"الفولاذي" على الموانئ الإيرانية، مع فرض السيطرة التامة على خطوط الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الوزير الأميركي في تصريحات صحفية، إن واشنطن ستواصل الضغط على إيران حتى التوصل لاتفاق مقبول، مضيفاً: "نريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وجاهزون لكل السيناريوهات" المحتملة.

يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد هيئة البحرية البريطانية، في وقت سابق من اليوم، أن القوات الأميركية تنفذ حصارها البحري على إيران بـ"صرامة" رغم إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب عن رفعه.

وحذرت الهيئة في بيان، من أن الوضع بمضيق هرمز لا يزال "حرجاً"، حاثةً السفن على تجنب الإبحار بالمنطقة. ودعا البيان قائدي السفن في محيط هرمز إلى إظهار عدم النية بالتوجه إلى موانئ إيران، مشددةً على أن عدم امتثال السفن لأوامر البحرية الأميركية بمضيق هرمز يعرضها للخطر.

هذا ونفى مصدر مطلع، في وقت سابق من اليوم السبت، التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفع الإجراءات البحرية عن إيران، تزامناً مع استمرار المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

يأتي هذا الموقف عقب إعلان ترمب، أمس الجمعة، رفع ما وصفه بـ"الحصار البحري" عن إيران ومطالبته طهران بفتح مضيق هرمز فوراً، في حين عقّبت الخارجية الإيرانية بالقول إن "لا اتفاق نهائياً" قد أُبرم بعد مع الولايات المتحدة.