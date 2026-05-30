وزير الحرب الأميركي: مستعدون لاستئناف الهجوم على إيران

شفق نيوز- سنغافورة

أكد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم السبت، أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الضربات العسكرية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات الجارية في التوصل إلى اتفاق.

وقال هيغسيث، خلال مشاركته في حوار "شانغريلا" الأمني في سنغافورة، إن "قدرتنا على استئناف العمليات إذا لزم الأمر كبيرة جداً، ومخزوناتنا العسكرية كافية في المنطقة وحول العالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على إدارة أكثر من ملف عسكري في وقت واحد، موضحاً أن الإدارة الأميركية تعمل على توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية وزيادة إنتاج الذخائر بمعدلات مضاعفة لضمان تمويل الخطط العسكرية عالمياً.

وأشار هيغسيث، إلى أن الرئيس دونالد ترمب "يتحلى بالصبر" ويريد التوصل إلى "اتفاق قوي" يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون محاولات تقليص الخلافات العالقة بشأن اتفاق محتمل، فيما أعلن ترمب، الجمعة، أنه سيجتمع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ “قرار نهائي” بشأن مقترح يقضي بتمديد الهدنة المعلنة مطلع نيسان/أبريل لمدة 60 يوماً إضافية لإفساح المجال أمام التوصل إلى تسوية دائمة.

وكانت الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى منذ أواخر شباط/فبراير الماضي قد تسببت بآلاف الضحايا، فضلاً عن اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.