وزير الحرب الأميركي: سنضرب إيران "بعشرة أضعاف" إذا استمرت الهجمات

شفق نيوز- واشنطن

توعد وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الثلاثاء، إيران برد عسكري "أشد بعشرة أضعاف"، إذا واصلت هجماتها على السفن التجارية ودول المنطقة.

وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض على هامش لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره اللبناني جوزيف عون، إن إيران "فوتت كل فرصة للتواصل والحوار".

وتابع أن الرئيس الأميركي يمتلك خيارات متعددة للتعامل مع التصعيد "وإذا ما أرادوا الحديث يمكنهم الحديث وإلا سيواجهون وزارة الحرب الأميركية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إيران كانت تمتلك "كماً كبيراً من الأسلحة" وذلك يمثل تهديداً يتطلب موقفاً حازماً.

ويتزايد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنفيذ الليلة العاشرة على التوالي من الضربات داخل إيران.

وأكدت القيادة أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

في المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات جديدة استهدفت الكويت والبحرين والأردن، في تصعيد أطاح بمذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران/ يونيو الماضي، والتي كانت تنص على بدء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وقضايا أخرى بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب.