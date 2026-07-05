وزيرة إسرائيلية: زودنا الإمارات بصواريخ اعتراضية لمواجهة الهجمات الإيرانية

شفق نيوز- الشرق الاوسط

قالت وزيرة الاتصالات الإسرائيلية، يوم الأحد، إن الإمارات استعانت بإسرائيل لمواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدة أن تل أبيب زودت أبوظبي بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن الوزيرة قولها إن الإماراتيين "أدركوا أن الصواريخ الباليستية تُعد أحد أكبر التحديات، ولذلك استعانوا بنا".

وأضافت الصحيفة، أن تصريحات الوزيرة تمثل أول تأكيد يصدر عن مسؤول إسرائيلي رفيع للتقارير التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية خلال الفترة الماضية بشأن تزويد الإمارات بصواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية".

وكانت الإمارات قد تعرضت في فترات سابقة لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، أسفرت بعضُها عن خسائر بشرية وأضرار في عدد من المنشآت.