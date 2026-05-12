وزارة الطاقة الأميركية ترجح عودة الملاحة في مضيق هرمز الشهر المقبل

شفق نيوز- واشنطن

رجّحت وزارة الطاقة الأميركية، يوم الثلاثاء، بقاء مضيق هرمز مغلقاً طيلة الشهر الجاري، وعودة الملاحة فيه خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي: "نتوقع عودة الملاحة في مضيق هرمز لما قبل الحرب في وقت لاحق من العام الجاري، ويكون الاستئناف تدريجياً في حزيران/ يونيو".

ولفتت الوزارة إلى أنه "نفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر أيار/ مايو الحالي".

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنها غيّرت مسار 65 سفينة تجارية منذ بدء فرض الحصار على إيران، فيما أكدت تعطيل أربع سفن "لم تمتثل" للإجراءات المفروضة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في منطقة مضيق هرمز، بالتزامن مع استمرار التحركات البحرية الأميركية والإيرانية في المنطقة.

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن صباح الثلاثاء، توسيع منطقة مضيق هرمز ليشمل مناطق جديدة على السواحل والجزر الإيرانية.