أوروبا ترحب بالاتفاق الأميركي الإيراني وتشدد على حرية الملاحة ومنع النووي

شفق نيوز- متابعة

رحّب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أنها تمثل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وجاء في مشروع البيان الختامي للقمة الأوروبية أن الاتحاد يؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية والأمن البحري، بوصفهما ركيزتين أساسيتين لاستقرار التجارة العالمية وأمن الطاقة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحثّها على الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

كما شدد مشروع البيان على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.