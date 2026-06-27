أوروبا تخصص 100 مليون يورو للنازحين في لبنان

شفق نيوز- بروكسل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم السبت، تخصيص مساعدات بقيمة 100 مليون يورو للنازحين في لبنان.

كما رحّبت فون دير لاين بـ"اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل"، معتبرة أنها "خطوة حاسمة نحو تجنب التصعيد، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ولبنان يشتعل".

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "أوروبا مستعدة لدعم إطار العمل بين إسرائيل ولبنان، ونزع سلاح الجماعات غير الحكومية في لبنان من أهم الخطوات التالية".

وفي وقت سابق من اليوم، رفض الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، واصفاً إياه بأنه "مذلة وعار وتنازل عن السيادة"، معتبراً أنه يربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بنزع سلاح المقاومة، وهو ما وصفه بـ"الطرح الخطير جداً" الذي يتجاوز الخطوط الحمراء.

ويأتي ذلك بعد يوم من توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأميركية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين.

وشهد الاتفاق، الذي جاء بعد أربعة أيام من المحادثات، أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ بين الطرفين.