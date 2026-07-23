وحدة مارينز أميركية تنهي مهمة في الشرق الأوسط وتعود إلى اليابان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

عادت المجموعة البرمائية الجاهزة التابعة لقوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز"، وعلى متنها نحو 2200 جندي، إلى اليابان، بعد انتهاء انتشارها في الشرق الأوسط خلال المراحل الأولى من الحرب الأميركية مع إيران.

وقالت البحرية الأميركية، في بيان، إن مجموعة الجاهزية البرمائية "يو إس إس تريبولي" (USS Tripoli) أعادت إنزال عناصر وحدة مشاة البحرية الاستكشافية الحادية والثلاثين (31st MEU) في قاعدتهم بجزيرة أوكيناوا، يوم الأربعاء.

وبحسب البيان، اضطلعت المجموعة خلال انتشارها بدور رئيسي في تنفيذ الحصار البحري الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية في نيسان/ أبريل الماضي، بما في ذلك عمليات الصعود إلى السفن التجارية التي حاولت كسر الحصار.

وتُعد وحدة مشاة البحرية الاستكشافية الحادية والثلاثون قوة جاهزة لأي عملية إنزال أو تدخل بري محتمل، بما في ذلك في الجزر الإيرانية الواقعة بمضيق هرمز أو منطقة الخليج.

ورغم عودة "تريبولي"، ما تزال مجموعة الجاهزية البرمائية "يو إس إس بوكسر" (USS Boxer ARG)، ترافقها وحدة مشاة البحرية الاستكشافية الحادية عشرة (11th MEU)، التي تضم كذلك نحو 2200 عنصر، تواصل المشاركة في تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، مع الحفاظ على جاهزيتها لأي تطورات ميدانية.

وتُصنف السفينتان "يو إس إس تريبولي" و"يو إس إس بوكسر" ضمن سفن الهجوم البرمائي، وتعملان كحاملتي طائرات خفيفتين تبلغان نحو 40 ألف طن، وتحملان إلى جانب قوات المارينز مركبات إنزال برمائية، ومروحيات، ومقاتلات من طراز F-35B.