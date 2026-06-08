وجبة جديدة.. إيران وإسرائيل تتبادلان القصف الصاروخي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، رصد إطلاق دفعات جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكداً تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة من وسط البلاد والقدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في تل أبيب والقدس، فيما تحدثت عن سقوط صاروخ قرب مستوطنة إيتامار شرقي نابلس وإصابة حي سكني في إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقالت مصادر إعلامية إن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه جنوبي إسرائيل، بينما تقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) لبحث التطورات الأمنية.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، استعداده "لأي سيناريو ولتنفيذ عمليات واسعة على جميع الجبهات"، مؤكداً استهداف قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل.

وفي المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ جولتين من الغارات داخل إيران، شملت استهداف منظومات دفاع جوي في طهران ووسط وغرب البلاد، إضافة إلى استهداف منشأة للبتروكيمياويات في الأهواز جنوب غربي إيران.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإلغاء جميع الأنشطة والتجمعات العامة وإغلاق المؤسسات التعليمية في أنحاء إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد العسكري المتبادل بين الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، انتهاء "الموجة الأولى" من الضربات التي شنتها مقاتلاته على مواقع تابعة للنظام الإيراني، وسط وغرب إيران، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتُشكل الغارات الإسرائيلية، بحسب موقع أكسيوس، مرحلة جديدة في تصعيد متصاعد بدأ صباح الأحد. وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها إسرائيل غارة جوية على إيران منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.